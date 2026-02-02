Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA στα Καλάβρυτα - Δίψα για βουνό, Δίψα για διασκέδαση - Real.gr

Η ΒΙΚΟΣ COLA ανέβασε την εμπειρία διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και έκανε το βουνό να αποκτήσει το δικό του soundtrack γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και χειμωνιάτικο vibe.

Με τα Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA, η νέα σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι η δράση και η διασκέδαση στο βουνό δεν σταματούν όταν πέφτει ο ήλιος, αλλάζουν απλώς διάθεση και ρυθμό.

Τα sessions στις 10/01, 17/01 και 24/01 μετέτρεψαν τα Καλάβρυτα σε σημείο συνάντησης μουσικής και αδρεναλίνης, με δυνατά DJ sets, high energy level και μια ατμόσφαιρα που δένει απόλυτα με το park, το riding και την ένταση του βουνού.

Η ΒΙΚΟΣ COLA βρέθηκε στην καρδιά της εμπειρίας, συνδέοντας τη μουσική, το χιόνι και την απόλαυση και τη χαρακτηριστική γεύση που μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει, δίνοντας τον παλμό και απογειώνοντας το experience για riders και κοινό.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή: stay tuned, γιατί τα ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions επιστρέφουν για 4η χρονιά και η συνέχεια προβλέπεται ακόμα πιο δυνατή.