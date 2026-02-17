Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο - Real.gr

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ένας 18χρονος στην Πάρο, με τα αίτια του δυστυχήματος να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χθες Δευτέρα 16/02, επί της κοινοτικής οδού Αμπελάς – Νάουσας Πάρου, δίκυκλο μοτοποδήλατο με δύο αναβάτες, 18 και 31 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στα τραύματά του ενώ και ο δεύτερος αναβάτης εχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.