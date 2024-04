Παρουσία Κικίλια ξεκίνησε η άσκηση ΜΙΝΩΑΣ στην Κρήτη: Εκκενώθηκαν δημόσιες υπηρεσίες – Εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς - ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε η μεγάλη παγκρήτια άσκηση ΜΙΝΩΑΣ στην Κρήτη, στο πλαίσιο της οποίας σε Χανιά και Ρέθυμνο το 112 απέστειλε μέσω των κινητών το μήνυμα της άσκησης από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό: «ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 22/04/2024 - ΩΡΑ 10:20 - Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου - Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ» - «EXERCISE - EXERCISE - EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION -22/04/2024 - TIME 10:20 - A strong earthquake in the regional units of Chania and Rethymno - Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE - EXERCISE - EXERCISE».