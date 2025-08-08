«Παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση»: Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Real.gr

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), σε ανακοίνωσή της σχετικά με τον θάνατο της Λένας Σαμάρα, αναφέρει:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. “Ευαγγελισμός” και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29».