Parthenis x Papazó & Akylas powered by ΣΚΡΑΤΣ: Το πιο καλαίσθητο act του MadWalk 2025 - Real.gr

Η πιο πολυσυζητημένη βραδιά μόδας, όπου η υψηλή αισθητική συναντά τη μουσική, το MadWalk 2025 by Τhree Cents έκλεψε και φέτος την παράσταση με τα μοναδικά acts και τα fashion statements που θα κατακλύσουν το 2026.

Το act του οίκου ORSALIA PARTHENIS powered by ΣΚΡΑΤΣ ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του φετινού MadWalk 2025. Οι Papazó και Akylas έφεραν έναν αέρα αναζωογόνησης στη σκηνή, συνοδεύοντας την κολεξιόν του οίκου Parthenis, σε μια συνεργασία, όπου η μουσική και η μόδα συνυπήρξαν με φυσικότητα.

Ο Papazó, ο δημιουργός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το «Μουσικό Μπαλκόνι», μετέφερε στη σκηνή την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει. Δίπλα του ο Ακύλας με τον ιδιαίτερο pop–electronic ήχο, δημιούργησε ένα αρμονικό μουσικό αποτέλεσμα.

Οι δυο τους ερμήνευσαν για πρώτη φορά live το νέο τους single, «Ατελιέ», με τα ρούχα του οίκου Parthenis να κλέβουν την παράσταση, σε γήινους τόνους, minimal αισθητική και αποχρώσεις του πράσινου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο καλαίσθητα acts της βραδιάς. Tην εμφάνιση πλαισίωσε το ΣΚΡΑΤΣ, το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το γυναικείο κοινό. Με ποικιλία επιλογών για κάθε αισθητική, statement χρώματα και design που ανανεώνεται συνεχώς, ακριβώς όπως και η μόδα.

Δείτε το βίντεο: