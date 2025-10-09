Παρθενώνας: Χωρίς σκαλωσιές μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες εργασιών - Βίντεο & εικόνες - Real.gr

Quantcast
20:35, 09/10/2025
Τον Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 σχεδόν χρόνια εργασιών, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εδώ και κάποιες μέρες Αθηναίοι και τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.


Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν όμως ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

