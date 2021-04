Πάσχα στην πόλη: Μπλόκα στα διόδια, επί ποδός 10.000 αστυνομικοί -Ελεγχοι σε λιμάνια και πλοία

Κορυφώνονται οι αστυνομικοί έλεγχοι, ενόψει του Πάσχα, στο πλαίσιο της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, με τα διόδια των εθνικών οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με περισσότερους από 10.000 αστυνομικούς σε όλη την χώρα και με στοχευμένα μπλόκα η ΕΛΑΣ αποτρέπει όσους προσπαθούν να κάνουν «Πάσχα στο χωριό».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης των πολιτών και στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται επί τόπου διασταύρωση στοιχείων. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, όσοι προσπαθήσουν να ξεγελάσουν την ΕΛΑΣ, τους επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις. Αυστηροί έλεγχοι δεν γίνονται μόνο στα διόδια, αλλά και στους παραδρόμους των εθνικών οδών, ενώ ταυτόχρονα ελικόπτερα και drones μεταδίδουν την εικόνα της κυκλοφορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δικαιολογίες που επικαλούνται πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν από τα διόδια είναι διάφορες.

Μεταξύ άλλων ό,τι έχουν κλείσει ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις, πηγαίνουν σε στενούς συγγενείς τους που είναι μόνοι τους και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας ή πως χρήζει υδραυλικών εργασιών το εξοχικό τους. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές δικαιολογίες, πάντως, ήταν αυτή πολίτη, χθες (Παρασκευή), στα διόδια της Ελευσίνας, στο αυτοκίνητο του οποίου επέβαινε όλη η οικογένειά του, με το κατοικίδιό τους και τις αποσκευές τους. Οταν αστυνομικοί τον ρώτησαν που πηγαίνει τους απάντησε, ότι ήταν άμεση ανάγκη να πάει τον σκύλο του σε έναν πολύ καλό κτηνίατρο στην Πελοπόννησο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, φυσικά, πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίστηκε ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, το τελευταίο 24ωρο (από τις 6:00 της Παρασκευής 23 Απριλίου έως την ίδια ώρα το πρωί) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης εβδομάδας (από τις 6:00 της Παρασκευής 16 Απριλίου έως την ίδια ώρα του Σαββάτου 17 Απριλίου).

Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο, από τα διόδια της Ελευσίνας εξήλθαν 17.426 οχήματα, ενώ εισήλθαν 15.496. Στο αντίστοιχο διάστημα την περασμένη εβδομάδα (από τις 6:00 της Παρασκευής 16 Απριλίου έως την ίδια ώρα του Σαββάτου 17 Απριλίου) εξήλθαν από τα ίδια διόδια 17.373 οχήματα, ενώ εισήλθαν 14.222.

Στα διόδια των Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο εξήλθαν 19.644 οχήματα, ενώ εισήλθαν 18.234. Στο αντίστοιχο διάστημα της περασμένης εβδομάδας εξήλθαν 19.115 οχήματα και εισήλθαν 17.881 οχήματα.

Τέλος, όσον αφορά τα οχήματα, που έκαναν αναστροφή στα διόδια και γύρισαν πίσω, το τελευταίο 24ωρο, επειδή οι οδηγοί τους δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης, ήταν 158 από τα διόδια της Ελευσίνας και 20 από τα αντίστοιχα των Αφιδνών.

«Μπλόκα» και στα λιμάνια για την έξοδο - Λιμενικοί πάνω στα πλοία για ελέγχους

«Καλώ τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Έχουν ενταθεί από χθες οι έλεγχοι στα λιμάνια και μάλιστα θα ενταθούν και με την παρουσία λιμενικών επί των πλοίων», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «τα στελέχη του Λιμενικού θα βρίσκονται και μέσα στα πλοία για να επιβλέπουν την τήρηση των μέτρων».

Σε ότι αφορά τα self test, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «καθώς οι ναυτικοί δεν είναι ενταγμένοι στην Εργάνη, δεν δικαιούνταν να λάβουν δωρεάν self test. Ωστόσο το Υπ. Ναυτιλίας δημιούργησε πλατφόρμα μαζί με το ΝΑΤ και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να δηλώνουν τους ναυτικούς τους για να μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν self test. Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη και από το κινητό».

Απαντώντας στον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πάτμου, που είπε ότι αν και το νησί δεν έχει πολλά κρούσματα, δεν επιτρέπεται ούτε σε τουρίστες ούτε σε όσους έχουν σπίτι στο νησί να μεταβούν εκεί για το Πάσχα, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «τα περισσότερα νησιά μας είναι covid-free. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια τελευταία θυσία και να κάνουμε Πάσχα στην πόλη, για να μπορέσουμε το Πάσχα για πολλά επόμενα χρόνια να τα κάνουμε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα και να τονίσουμε ότι ελπίζουμε σε μια πολύ καλύτερη τουριστική σεζόν».

Απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε, αποδεχόμενος πως υπήρξαν καθυστερήσεις, ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει η κατάταξη Λιμενοφυλάκων που εκκρεμεί από το 2019, ενώ σε ότι αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο είπε ότι προχθές υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ και θα «τρέξουν» οι διαδικασίες ώστε να γίνουν άμεσα οι καταβολές στους δικαιούχους.

Ακόμη, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν καλά νέα σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό Ελλήνων, μελών πληρώματος φορτηγού πλοίου, που έχουν εγκλωβιστεί επι μήνες σε αγκυροβόλιο, κάνοντας λόγο για «διαπραγματεύσεις σκληρές και επίπονες», που απέδωσαν καρπούς.