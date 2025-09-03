Πατά γκάζι το Κτηματολόγιο - Real.gr

Το 90% αγγίζει το ποσοστό κτηματογράφησης στην Περιφέρεια της Αττικής. «Καμία ανησυχία για τους ιδιοκτήτες», διαμηνύει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο έργο της κτηματογράφησης των περιοχών του Λεκανοπεδίου. Ηδη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Αττική το ποσοστό κτηματογράφησης έχει φτάσει το 89,91%, καθώς ήδη έχουν καταχωριστεί συνολικά 7.259.414 δικαιώματα ιδιοκτησιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατοχύρωση συνολικά 814.637 δικαιωμάτων, που αντιστοιχούν στο 10,09% της Περιφέρειας Αττικής.

Οπως επισημαίνεται κάθε φορά, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας περιουσιών ή διεκδίκησής τους στα δικαστήρια, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν γρήγορα και απλά τυχόν λάθη ή ελλείψεις μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». «Οι επισημάνσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες, καθώς η έλλειψη κατανόησης της διαδικασίας και η παρανόηση που γίνεται ακόμα και από κάποια ΜΜΕ δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας, ενώ δεν πρέπει να έχουν καμία ανησυχία οι ιδιοκτήτες», αναφέρουν αξιωματούχοι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει περάσει το έργο του Κτηματολογίου.

Τραγικές ελλείψεις

Αντίστοιχες παρανοήσεις δημιουργήθηκαν σε ιδιοκτήτες περιουσιών σε Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο. Οι δύο περιοχές καλύπτονταν από το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί λόγω τραγικών ελλείψεων. Για παράδειγμα, το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης δεν είχε καταχωρίσει τον… ΑΦΜ των δικαιούχων σε ποσοστό που έφτανε το 64%! Αποτέλεσμα ήταν οι δικαιούχοι να μην έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσω των κωδικών Taxisnet, παρότι τα δικαιώματα των περιουσιών τους υπήρχαν στην κτηματολογική βάση. Παράλληλα, σε ποσοστό που φτάνει το 17% υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις βασικών στοιχείων του τίτλου κτήσης, με αποτέλεσμα να μην αναρτώνται τα δικαιώματα σε κάποιες από τις ιδιοκτησίες σε Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο, παρά την ύπαρξη καταγεγραμμένων δικαιούχων. Ακόμη, σε ποσο- στό 19% δεν είχαν επικαιροποιηθεί οι βάσεις δικαιούχων, με αποτέλεσμα οι περιουσίες να αναρτώνται στο όνομα των προκατόχων τους ή ως περιουσίες άγνωστων δικαιούχων. Αυτές οι μεγάλες ελλείψεις για τις περιοχές της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου διορθώνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ηδη, οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει συνολικά 35.300 αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων, από τις οποίες οι 27.900 αφορούν αιτήσεις αναμόρφωσης σε διαφορετικά ΑΦΜ και οι 7.400 αφορούν αιτήσεις αναμόρφωσης σε ισάριθμους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουν απαντηθεί συνολικά 4.700 ηλεκτρονικά μηνύματα και έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με 31.000 μοναδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Κατά την παρούσα φάση, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μέσω της διαδικασίας της ανάρτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, προχωρά στην επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου, με στόχο την πληρότητα και ορθότητα των πρώτων εγγραφών. Το επόμενο χρονικό διάστημα που το Κτηματολόγιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί, η διαδικασία των διορθώσεων σε διάφορα στοιχεία είναι απλή, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κτηματολογίου. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία των τίτλων είναι μεταγραμμένα σε οικείο υποθηκοφυλακείο, δεν απαιτείται η προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Τροχιά ολοκλήρωσης

Το Κτηματολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί στο σύνολό του εντός του επόμενου έτους. Οι στόχοι που έχουν αναφερθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα αφορούν την ολοκλήρωσή του σε ποσοστό 85% μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, με το υπόλοιπο ποσοστό να καλύπτεται τους επόμενους μήνες. Ετσι, το επόμενο έτος αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Πρόκειται για τη νέα πλατφόρμα που θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις άλλες ψηφιακές πλατφόρμες του κράτους, συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες μιας ιδιοκτησίας σε ένα ενιαίο σημείο πλήρους προφίλ για κάθε ακίνητο.

