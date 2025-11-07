«Πάτα το...» - Οδηγός με McLaren έκανε επίδειξη ταχύτητας και αστυνομικός τον ενθάρρυνε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει οδηγό αυτοκινήτου να κινείται στην Αττική Οδό με μεγάλη ταχύτητα.

Το βίντεο, που κατέγραψαν ο ίδιος ο οδηγός και ο συνοδηγός του, δείχνει το αυτοκίνητο να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα στην εθνική αρτηρία, ενώ οι δύο επιβαίνοντες σχολιάζουν και γελούν. Κάποια στιγμή, το όχημα σταματά από την Τροχαία για έλεγχο. Ωστόσο, τα όσα ακολουθούν σοκάρουν: στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει στον οδηγό «πάτα το», με τον τελευταίο να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να υπακούει, επιταχύνοντας ξανά.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσικλετών που είχαν επίσης καταγραφεί να κινούνται με ταχύτητες άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα στην ίδια οδό, γεγονός που είχε κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Δείτε βίντεο: