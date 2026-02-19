Πατήρ Αντώνιος: «Προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο» λένε οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας - Real.gr

«Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας» αναφέρουν σε δήλωσή τους οι συνήγοροι προς Υποστήριξη της Κατηγορίας με αφορμή την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση σκληρών τιμωριών σε παιδιά φιλοξενούμενα σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Στη δήλωσή τους οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης και Ηρώ Μεταξάκη αναφέρουν τα εξής:

«Το Εφετείο, μετά από ακροαματική διαδικασία 9 μηνών, καταδίκασε ομοφώνως σε β’ βαθμό τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις στενούς συνεργάτες του για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας στον π. Αντώνιο φυλάκιση 9,5 ετών, ενώ αθώωσε δύο άλλους κατηγορουμένους, έναν εξ αυτών απόντα. Το Δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, ζητά να διερευνηθούν οι ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού, που ανακάλεσαν τις αρχικές ενοχοποιητικές καταθέσεις τους, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν ηθικός αυτουργός και συνεργοί. Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.2026».

