Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο - Real.gr

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια – 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56, 11/12/2025
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνίστρια μια 89χρονη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 25χρονος αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη να σκοτώνει δύο κουτάβια σε οικόπεδο. Προκειμένου να σταματήσει την 89χρονη, ο νεαρός της πέταξε πέτρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της.

Τότε η ηλικιωμένη, όπως αναφέρει το tempo24.news, τον χτύπησε στο κεφάλι με το μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Η ηλικιωμένη θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

