Quantcast
Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο - Real.gr
real player

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

21:15, 29/10/2025
Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθησαν από τους ψυχραιμότερους οι οποίοι απέτρεψαν τον αλλοδαπό από τη χρήση του όπλου.

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (28.10.25) σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος για την ώρα άνδρας, ενεπλάκη σε επεισόδιο με 24χρονο πελάτη του καταστήματος. Εν συνεχεία στον καβγά ενεπλάκη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο αλλοδαπός έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου με συνέπεια να τον ρίξει αναίσθητο στο έδαφος. Κι ενώ ο νεαρός βρισκόταν αναίσθητος, ο 31χρονος Αλβανός δεν δίστασε μπροστά στα μάτια αρκετών θαμώνων του καταστήματος να τραβήξει πιστόλι, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του παθόντα.

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθησαν από τους ψυχραιμότερους οι οποίοι απέτρεψαν τον αλλοδαπό από τη χρήση του όπλου.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, να καταφέρουν να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος Αλβανός κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης (29.10.25) αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ενεπλάκη αρχικά με τον παθόντα στον καβγά.

Το θύμα της επίθεσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” όπου μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

20:13 29/10
Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

20:46 29/10
Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

21:15 29/10
Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

16:37 29/10
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

19:05 29/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

20:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved