Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία - Real.gr

Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα.

Μάλιστα είναι το δέκατο έβδομο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.