Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα από τουλάχιστον τέσσερα άτομα – Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν, άμεσες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα από τουλάχιστον τέσσερα άτομα – Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν, άμεσες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

22:30, 03/12/2025
Περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον άτυχο 52χρονο διανομέα.

Εφιαλτική η χθεσινή βραδιά για έναν 52χρονο διανομέα στην Πάτρα! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, ο διανομέας δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα Ρομά, που τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση,

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες  στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω…

