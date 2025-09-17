Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν - Real.gr

Quantcast
10:30, 17/09/2025
Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου, στην Πάτρα

Τα τέσσερα κορίτσια ηλικία 15 έως 13 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι Τρίτη 16/09/2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, οι τέσσερις κατηγορούμενες ανήλικες, χθες το μεσημέρι μεσημέρι προσέγγισαν 13χρονη, μπροστά σε Γυμνάσιο και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

