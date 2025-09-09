Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία - Τον χτυπούσαν στο κεφάλι - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε πλατεία της Πάτρας, όταν μία ομάδα ανήλικων και νεαρών φέρεται να επιτέθηκε σε 15χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον έφηβο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα. Ο 15χρονος τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.