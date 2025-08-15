Συγκίνηση στην Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Zήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της - Real.gr

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας μετά από ραγδαία επιδείνωση στο αναπνευστικό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία που προκάλεσε το σοβαρό πρόβλημα στην υγεία της και ο οργανισμός της αντέδρασε θετικά στη θεραπεία, επιτρέποντας την αποσωλήνωση.

Η στιγμή που συνήλθε ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την προσπάθειά τους.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

Η κατάσταση της 14χρονης, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.