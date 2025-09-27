Quantcast
Πάτρα: Μπήκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι - Real.gr
Πάτρα: Μπήκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι

20:12, 27/09/2025
Πάτρα: Μπήκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι

Ενα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24.news, ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.

Έντρομη η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.

