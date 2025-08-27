Πάτρα: Διαρρήκτες με κουκούλες εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Πήραν μετρητά και αντικείμενα - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών της Πάτρας, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που διέρρηξαν σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τρία άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του καταστήματος και εισήλθαν στο εσωτερικό του. Από συρτάρι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ανέρχεται περίπου στις 5.500 ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσαν και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αναζητώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ταχεία ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.