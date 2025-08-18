Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του - Real.gr

Οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του κι ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας).

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.