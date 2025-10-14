Πάτρα: Δημοσιογράφος κατήγγειλε επίθεση από συνδικαλιστές - Μαρινάκης: «Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση» - Real.gr

Επίθεση καταγγέλλει πως δέχτηκε δημοσιογράφος στην Πάτρα, μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν συνδικαλιστές μετέβησαν στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, υπήρξε ένταση μεταξύ συνδικαλιστών και εργαζομένων, κατά τις ίδιες πηγές.

Στο Αρχαίο Ωδείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη μήνυση που κατέθεσε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι συνδικαλιστές τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα.

Όπως αναφέρει το tempo24, από την Ασφάλεια Πατρών, σε βάρος 64χρονου συνδικαλιστή και άλλων ατόμων -άγνωστα για την ώρα- σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση και απειλή.

Την καταδίκη της κυβέρνησης για την «απρόκλητη επίθεση», που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εν ώρα ρεπορτάζ εξέφρασε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.

Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».



