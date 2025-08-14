Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές - Real.gr

Σύμφωνα με το politeianews, πριν από λίγο αστυνομικοί μετέφεραν τους κατηγορούμενους για τις φωτιές στην Πάτρα, στο Δικαστικό Μέγαρο και συγκεκριμένα, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ένας 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Οι κινήσεις του συλληφθέντα καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Μάλιστα, ο 25χρονος φαίνεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ όταν τον προσέγγισαν για να τον συλλάβουν, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται ένας 27χρονος και ένας 19χρονος που βρίσκονταν σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.