Πάτρα: Εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας - Αναζητούνται από την αστυνομία - Real.gr

Ένα περιστατικό βαθιάς αδιαφορίας και εγκατάλειψης ανήλικου παιδιού με αυτισμό προκαλεί οργή, καθώς οι γονείς του φέρονται να αρνήθηκαν να το παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thebest, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε το απόγευμα της Πέμπτης τον 17χρονο γιο του στο κέντρο, όπου παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα. Όταν όμως ολοκληρώθηκε η συνεδρία και οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με την οικογένεια για να παραλάβει το παιδί, οι γονείς αρνήθηκαν, αδιαφορώντας ακόμη και για το πού θα διανυκτερεύσει ο ανήλικος.

Η στάση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στο προσωπικό του κέντρου, καθώς το παιδί έμεινε για ώρες χωρίς φροντίδα. Τελικά, γύρω στις 10 το βράδυ, η γιαγιά του 17χρονου το παρέλαβε, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Οι γονείς του παιδιού αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν για την πράξη τους.