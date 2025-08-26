Πάτρα: «Εισέβαλαν» με κουκούλες σε σούπερ μάρκετ – Τι αφαίρεσαν - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αστυνομικών Αρχών, της Πάτρας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών διάρρηξης σε σούπερ μάρκετ, στην περιοχή του Ρίου, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Όπως καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια, τα ξημερώματα της Τρίτης (26.08.25) τρία άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν της πόρτα εισόδου του καταστήματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ περίπου από συρτάρι και άλλα αντικείμενα.

Η Αστυνομία ερευνά με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση.