Πάτρα: Εισέβαλαν με πιστόλι σε καφέ μπαρ και απείλησαν ότι θα τα κάνουν «γυαλιά-καρφιά» - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό έγινε χθες λίγο πριν τις 11 τη νύχτα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου σε καφέ μπαρ στην οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν αιφνιδιαστικά στο κατάστημα με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού αναζήτησαν τον 28χρονο αλλοδαπό ιδιοκτήτη ο οποίος εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Σύμφωνα μα αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες απείλησαν πως αν δεν εμφανιστεί μέχρι σήμερα το πρωί, θα προκαλέσουν ζημιές στο κατάστημα και στην περιουσία του και στη συνέχεια διέφυγαν.

Ο ιδιοκτήτης εμφανίστηκε αργότερα στην Αστυνομία και κατονόμασε έναν 36χρονο ομοεθνή του ως ηθικό αυτουργό της ενέργειας με τον οποίο όπως υποστήριξε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Αστυνομικοί αναζητούν τον καταγγελλόμενο και ερευνούν όλες τις διαστάσεις αυτού του πολύ σοβαρού περιστατικού.