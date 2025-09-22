Πάτρα: Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για την επίθεση σε 15χρονο - Real.gr

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Πάτρα, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 15χρονου.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις, για τις οποίες κατηγορούνται.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση της εξόδου από την χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν στον 15χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε περιοχή της Πάτρας, και τον γρονθοκόπησαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι ανήλικος είχε υποστεί κατάγματα στην γνάθο και στο ρινικό οστό και έκριναν αναγκαία την μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στην συνέχεια, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ