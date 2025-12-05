Quantcast
Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους - Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου - Real.gr
real player

Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους – Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου

16:15, 05/12/2025
Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους – Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα, προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι άλλοι δύο κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βίντεο που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

To περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Οι τρεις ανήλικοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Δείτε το βίντεο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών - Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ουρές στα σύνορα

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών - Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ουρές στα σύνορα

16:46 05/12
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημία - Τρεις συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημία - Τρεις συλλήψεις

15:37 05/12
Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους - Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου

Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους - Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου

16:15 05/12
Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

15:11 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

13:52 05/12
Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

14:53 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved