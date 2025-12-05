Πάτρα: Ελεύθεροι οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους - Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του 12χρονου - Real.gr

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα, προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι άλλοι δύο κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βίντεο που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

To περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Οι τρεις ανήλικοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

