Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό στον 31χρονο-Ελεύθεροι υπό όρους άλλοι 3 - Real.gr

Ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Πρόκειται για τα δύο αδέρφια και τον πυγμάχο που είχαν παραδοθεί την Τρίτη το βράδυ. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 4ος κατηγορούμενος ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο να ρίχνει τις κλωτσιές στο κεφάλι του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα thebest.gr σήμερα παραδόθηκε ακόμη ένα άτομο.

Πρόκειται για το 5ο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει παραδοθεί στην αστυνομία, ενώ, μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα.