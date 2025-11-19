Πάτρα: Ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου - Real.gr

Είχε προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση που επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Ένταλμα για σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται για το βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου στην Πάτρα, εκδόθηκε από την εισαγγελία το απόγευμα της Τετάρτης, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.

Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό.