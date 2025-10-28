Πάτρα: Έπεσε δέντρο και τραυμάτισε δικυκλιστή - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» στην Πάτρα, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε, τραυματίζοντας έναν δικυκλιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ. και σε ένα δίκυκλο που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Ο αναβάτης βρέθηκε στο έδαφος, τραυματισμένος, και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνεργεία του δήμου για να απομακρύνουν τον κορμό και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.