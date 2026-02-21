Πάτρα: Έρευνες για τον εντοπισμό 44χρονου ψαρά που χάθηκε στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 44χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο για να ψαρέψει. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε πρόβλημα στον εξοπλισμό του και, επιχειρώντας να το αντιμετωπίσει, μπήκε στη θάλασσα και χάθηκε.

Τις αρχές ειδοποίησε ο 13χρονος γιος του που τον συνόδευε.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της περιοχής, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.