Πάτρα: Έστησε καρτέρι στη σύντροφό του και τη χτύπησε στη μέση του δρόμου – Τον έπιασαν περαστικοί - Real.gr

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά. Αφού κατάφερε να την πιάσει, άρχισε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αρχίζει να φωνάζει για βοήθεια.

Τις φωνές άκουσαν περαστικοί, οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και άρχισαν να τον κυνηγούν. Τελικά, τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία, προκειμένου να τον συλλάβει.