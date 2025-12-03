Quantcast
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων - Real.gr
real player

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

22:50, 03/12/2025
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

Εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδος στην Πάτρα, στον καταυλισμό Πίσω Συκιάς, στην Κάτω Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, συνελήφθησαν εννέα άτομα που στρατολογούσαν ανήλικους για τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Επίσης, προσήχθησαν οκτώ ανήλικοι, ηλικίας από 10 έως 15 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενέχονται σε 72 περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε σπίτια, σε καταστήματα και σε αυτοκίνητα, καθώς και σε κλοπές μοτοσικλετών, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, από τον Ιούλιο του 2024 έως και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά τους ανήλικους, ως δράστες των κλοπών, εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείρισή τους.

Οι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων, εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων η εξεύρεση δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλες εγκληματικές πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

23:06 03/12
Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

21:44 03/12
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

20:57 03/12
Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

20:32 03/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

23:12 03/12
Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

21:18 03/12
Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

21:50 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11

Ροή Ειδήσεων

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χριστούγεννα με τον σύντροφο και τα πεθερικά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χριστούγεννα με τον σύντροφο και τα πεθερικά της

23:15 03/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

23:12 03/12
Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

23:06 03/12
Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

23:00 03/12
ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – «Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή» - ΒΙΝΤΕΟ

ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – «Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή» - ΒΙΝΤΕΟ

22:50 03/12
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

22:50 03/12
Ξηρά χείλη: Μη βάζετε μόνο balm – Δείτε τι πραγματικά χρειάζονται

Ξηρά χείλη: Μη βάζετε μόνο balm – Δείτε τι πραγματικά χρειάζονται

22:45 03/12
Νένα Μεντή: «Σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή»

Νένα Μεντή: «Σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή»

22:40 03/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved