Πάτρα: Φίλαθλος έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια άγριων επεισοδίων σε τοπικό αγώνα - Real.gr

Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Σαραβαλίου «Κώστας Ζάρρας», κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την Α.Ε. Αιγίου. Το παιχνίδι διεκόπη οριστικά μετά από γενικευμένες συμπλοκές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η αρχική ένταση ξεκίνησε μεταξύ παικτών, οδηγώντας σε αποβολές, όμως στη συνέχεια η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με επεισόδια να επεκτείνονται στην πλευρά του κυλικείου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 60ό λεπτό, με την Α.Ε. Αιγίου να προηγείται 1-0. Ο διαιτητής Παναγιώτης Γκαβός αποφάσισε τη διακοπή του αγώνα και έκλεισε το φύλλο αγώνα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, φίλαθλος της Α.Ε. Αιγίου, υπέστη οξύ έμφραγμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια. Παίκτες, παράγοντες και φίλαθλοι των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας για καταθέσεις σχετικά με τα γεγονότα.

Η ΕΠΣ Αχαΐας αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κύκλους του τοπικού ποδοσφαίρου.