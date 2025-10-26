Πάτρα: Η ανήλικη τα «έτσουζε» και οι υπεύθυνοι του καταστήματος βρέθηκαν με χειροπέδες - Real.gr

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε ιδιοκτήτη και υπεύθυνο καταστήματος, στην Πάτρα, για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το βράδυ του Σαββάτου στήθηκε επιχείρηση από την πλευρά της Ασφάλειας Πάτρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους σε κλαμπ και καταστήματα που συχνάζει νεαρόκοσμος.

Έτσι σε έλεγχο που έκαναν σε κατάστημα στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, διαπίστωσαν πως στον χώρο βρισκόταν 16χρονη που έπινε μάλιστα κρασί. Αμέσως προχώρησαν στην σύλληψη του ιδιοκτήτη , αλλά και του υπευθύνου του καταστήματος, καθώς δεν είχε απαγορεύσει την είσοδο στην ανήλικη.

Οι δύο συλληφθέντες θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Να σημειωθεί πως προ ημερών σε αντίστοιχη περίπτωση ιδιοκτήτες καταστημάτων αθωώθηκαν από το Δικαστήριο επικαλούμενοι πως οι ανήλικοι στους οποίους πούλησαν ποτά φαίνονταν μεγαλύτεροι.

Πάντως σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει την επίδειξη ταυτότητας για την αγορά αλκοόλ από νεαρούς.