Πάτρα: Η στιγμή που η 16χρονη Λόρα φτάνει στου Ζωγράφου - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης η οποία αγνοείται από την Πάτρα από τις 8 Ιανουάριου.

Η ώρα είναι 10:12 το πρωί. Η ανήλικη έχει φτάσει με το ταξί στην Αθήνα και καταγράφεται από κάμερα, στο αποκλειστικό βίντεο που παρουσιάζει το MEGA.

Η 16χρονη εμφανίζεται από την απέναντι πλευρά του δρόμου να περιμένει το φανάρι και δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα. Κοιτάει διαρκώς το κινητό της κι όταν φαίνεται να βρίσκει αυτό που ψάχνει, με βήμα ταχύ ξεκινά για τον προορισμό της. Δεν μοιάζει καθόλου να περιπλανιέται. Οι κινήσεις της προδίδουν ότι έχει συγκεκριμένο τόπο που πηγαίνει, σαν ραντεβού, σαν κάποιος να την περιμένει.

Την ίδια ώρα ο πατέρας της στέλνει το δικό του μήνυμα.

«Λόρα ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

«Από τις 08/01 δεν έχει επικοινωνήσει», λέει ο ίδιος.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η 16χρονη Λόρα φοράει μαύρο μπουφάν με κουκούλα και από μέσα, όπως διακρίνεται, ένα τζόκεϊ. Τα αθλητικά της παπούτσια μαύρα με τη λευκή ρίγα, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Κρίσιμο σημείο οι δύο τσάντες: μία που κρέμεται μπροστά και μία που κρατά στην πλάτη της. Σημάδι ότι έχει πάρει μαζί της πράγματα, σαν να ήταν προσχεδιασμένη η άφιξή της στην Αθήνα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση τρέχουν, πληροφορίες θέλουν να έχει εντοπιστεί μία τσάντα στου Ζωγράφου, η οποία φέρεται να ανήκει στην 16χρονη και παραδόθηκε από πολίτη στις αστυνομικές Αρχές.

Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με την 16χρονη

Η στιγμή της συνάντησης της 16χρονης με έναν μυστηριώδη άνδρα, λίγη ώρα πριν χαθούν τα ίχνη της, έχει επίσης καταγραφεί από κάμερα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η νεαρή και ο άνδρας αποτυπώνονται να κοιτάζουν κάτι στο κινητό. Η ανήλικη φοράει κουκούλα και δείχνει νευρική, γυρνάει το κεφάλι και κοιτάζει γύρω της.

Ο 58χρονος παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης αυτοβούλως στις Αρχές, αναφέροντας ότι βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης έναντι 210 ευρώ.

«Αγόρασα ένα μεταχειρισμένο κινητό που μου το πούλησε η μικρή. Είχε βάλει αγγελία. Πήγα μάλιστα μαζί με την κόρη μου, είχα σκοπό να το αγοράσω για το παιδί μου για αυτό την είχα μαζί. Δεν ήξερα ποια ήταν, είχαμε μίλησε μόνο τηλεφωνικά και είχαμε ορίσει μέρος και ώρα. Ήρθε μόνη της. Μιλήσαμε, μου έδειξε τη συσκευή και έφυγα».