Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Παραλίγο τραγωδία σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας στην Πάτρα.

Γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν εργαζόμενος περίπου 45 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε τις αισθήσεις του όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.