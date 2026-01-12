Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης - Το βίντεο που τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, κόρης Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, με τις Αρχές που συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τις κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της, να έχουν στα χέρια τους και βίντεο ντοκουμέντο με την ανήλικη.

Στο βίντεο φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή στην Πάτρα και τον τελευταίο καιρό, πούλησε στο διαδίκτυο κάποια αντικείμενα με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. Για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί “Missing Alert”.