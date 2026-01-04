Πάτρα: Νεκρός 31χρονος μετά από άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Αναζητούνται 3 άτομα - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, καθώς ένας 30χρονος έπεσε νεκρός μετά από άγρια συμπλοκή σε κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Έτσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός, με αποτέλεσμα ένας 31χρονος της μιας παρέας να χτυπηθεί βάναυσα.

Τότε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, βλέποντας οι δράστες πως ο άνδρας ήταν χτυπημένος βαριά, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 31χρονος εξέπνευσε.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις. Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.