Πάτρα: Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων - Χτύπησαν 12χρονο και το βιντεοσκόπησαν - Real.gr

Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα.

Οπως κατήγγειλε ο πατέρας ενός 12χρονου στην Ασφάλεια, ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το tempo24.news.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση, αναζητά τους δράστες.