Πάτρα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου - Οι κινήσεις συγκάλυψης μετά την επίθεση - Real.gr

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος της Πάτρας, όπου έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1), είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο νέο βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», απεικονίζεται ένας ξάδελφος του θύματος, ο οποίος παραπατώντας πλησιάζει τον 30χρονο, ο οποίος είναι πεσμένος στο πάτωμα και έχει χάσει ήδη τις αισθήσεις του. Στα χέρια του κρατάει ένα μαχαίρι, με το οποίο απειλεί υπάλληλο του κλαμπ που έχει ξεκινήσει να σφουγγαρίζει.

«Είδα τον ξάδελφό μου, Κώστα, λιπόθυμο δίπλα στην πόρτα του καταστήματος, δεν αντιλήφθηκα ποιος τον χτύπησε. Προσπαθούσα να αμυνθώ στα χτυπήματα» τονίζει ο ξάδελφος του θύματος.

Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του 30χρονου όλα ξεκίνησαν όταν ένας από την παρέα τους πήγε να χαιρετίσει τους κατηγορούμενους.

«Πήγα στο τραπέζι τους για να τους χαιρετίσω. Μίλησα με τον 36χρονο και τον 29χρονο και ακούμπησα στον ώμο τον 39χρονο για να τον χαιρετίσω. Τότε, αυτός επιθετικά, μου είπε να τραβήξω το χέρι μου και να μην τον ακουμπάω κι εγώ τραβήχτηκα στο τραπέζι μου», συμπλήρωσε.

Παραδόθηκαν ακόμη 2 εμπλεκόμενοι

Ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος, από τους συνολικά εννέα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Ασφάλεια Πατρών, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και σχετικό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το tempo24.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή, παραδόθηκε, πριν από τον 23χρονο, και άλλο άτομο, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Προφυλακιστέος ο 26χρονος – Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται πως κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης ξυλοδαρμού του 30χρονου.

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στο φονικό συμβάν. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, αλλά και τον 29χρονο πυγμάχο.

Όπως υποστήριξαν στην απολογία τους δεν είχαν καμία συμμετοχή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Προσπάθησαν να ξηλώσουν τις κάμερες – Έριξαν χλωρίνη για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, με τις Αρχές να ερευνούν προσπάθεια συγκάλυψης και αλλοίωσης στοιχείων.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δράστες φέρεται να προσπάθησαν να αποκρύψουν στοιχεία ξηλώνοντας το καταγραφικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος για να μην μάθει ποτέ κανείς τι πραγματικά συνέβη στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ κάποιοι άλλοι φέρεται να φρόντισαν να καθαρίσουν με χλωρίνη το σημείο της τραγωδίας για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να φτάσουν το υλικό της απόλυτης φρίκης, στο οποίο φαίνονται οι δράστες να χτυπούν τον 30χρονο με κλωτσιές και μπουνιές σε κεφάλι και σώμα. Το θύμα δεν αντιδρά, πέφτει στο έδαφος και συνεχίζει να δέχεται βαριά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, ακόμη και με σιδερένιο σκαμπό.