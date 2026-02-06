Πάτρα: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα - Real.gr

Στις φλόγες τυλίχτηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου αυτοκίνητο στην οδό Ηλείας στην Οβρυά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο tempo24.news πως πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο όχημα παρατηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί με το πολυτελές όχημα, τυλίχτηκε στις φλόγες ακόμη ένα ΙΧ που ήταν σταθμευμένο πίσω του.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: