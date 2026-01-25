Πάτρα: Πως έχασε την ζωή του ο παλαίμαχος διαιτητής – Από τι προκλήθηκε η φωτιά που κατέστρεψε την διώροφη κατοικία - Real.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 75χρονος παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Σάββας Ιορδανίδης, μέσα στην διώροφη κατοικία του στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, από φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου όπως όλα δείχνουν τα αναμμμένα μάτια της κουζίνας προκάλεσαν την έκρηξη σε γκαζάκια υγραερίου, που βρίκσονταν δίπλα, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα φαίνεται πως δεν μπορούσε να μετακινηθεί έγκαιρα και έχασε τις αισθήσεις του από αναθυμιάσεις , με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Οι άντρες Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν την κατάσβεση και στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν τον 75χρονο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Συνολικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.