Πάτρα: Πως έχασε την ζωή του ο παλαίμαχος διαιτητής – Από τι προκλήθηκε η φωτιά που κατέστρεψε την διώροφη κατοικία - Real.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 75χρονος παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Σάββας Ιορδανίδης, μέσα στην διώροφη κατοικία του στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, από φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου όπως όλα δείχνουν τα αναμμμένα μάτια της κουζίνας προκάλεσαν την έκρηξη σε γκαζάκια υγραερίου, που βρίκσονταν δίπλα, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα.
Ο ηλικιωμένος άνδρας που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα φαίνεται πως δεν μπορούσε να μετακινηθεί έγκαιρα και έχασε τις αισθήσεις του από αναθυμιάσεις , με αποτέλεσμα να καταλήξει.
Οι άντρες Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν την κατάσβεση και στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν τον 75χρονο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.
Συνολικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.