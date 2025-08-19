Quantcast
Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Real.gr
Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

18:11, 19/08/2025
Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η δήλωση των δικηγόρων τους.

Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών, μετά και την απολογία τους στον ανακριτή Πατρών.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί από την περασμένη Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του -ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο- συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Από την πλευρά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

