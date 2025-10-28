Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας ανάμεσα σε ανήλικους - Ένας τραυματισμός από μαχαίρι, μία σύλληψη - Real.gr

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας ανάμεσα σε ανηλίκους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας εκ των δύο που συνεπλάκησαν τραυματίστηκε από μαχαίρι στο λαιμό ύστερα από χτύπημα που του προκάλεσε ο άλλος ανήλικος στη διάρκεια του επεισοδίου- ένα ακόμα περιστατικό οπαδικής βίας που συγκλονίζει την Πάτρα.

Όλα έγιναν στις 11.30 τη νύχτα στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Ο ένας 17χρονος πλησίασε τον συνομήλικό του και άρχισαν να λογοφέρνουν για οπαδικούς λόγους. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο πρώτος να βγάλει μαχαίρι και να χτυπήσει με αυτό το θύμα στο λαιμό, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαερουχλεΐκων, για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν πολύ σύντομα να τον ταυτοποιήσουν και λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα 28 Οκτωβρίου τον συνέλαβαν. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βράβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.