Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί - Real.gr

Tην πόρτα του ανακριτή πέρασε το μεσημέρι ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα την 86χρονη, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Ο 46χρονος, στον οποίον ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 11 το πρωί, ενώ θα έχει και δεύτερο συνήγορο από την Αθήνα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη.

Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με την 8χρονη είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο.

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.

Για το δυστύχημα η μικρή ελάχιστα θυμάται και νομίζει ότι όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο. Για την ηλικιωμένη, η 8χρονη ρωτά συνέχεια, όμως δεν της έχουν πει ότι “έφυγε”, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Η Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα» είναι η 86χρονη ηρωίδα που έδωσε τη ζωή της για την 8χρονη Μαρία. Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 8χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας. Η 86χρονη πρόσεχε τη μικρή και η 8χρονη την αποκαλούσε “γιαγιά”.

Με πληροφορίες από tempo24news, EΡΤnews