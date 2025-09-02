Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη - Την ιδια ώρα η κηδεία - Real.gr

Την πόρτα του Ανακριτή Πάτρας θα περάσει σήμερα το πρωΐ ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε γιαγιά και τραυμάτισε το 8χρονο κοριτσάκι.

Οπως αναφέρει το tempo24 το μεσημέρι της Δευτέρας ο οδηγός βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας, όπου του ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος και εν συνεχεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο 46χρονος θα έχει και τη νομική στήριξη από δικηγόρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που θα απολογείται στον ανακριτή, στον Άγιο Γεράσιμο θα τελεστεί η κηδεία της γιαγιάς. Στο μεταξύ στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο παραμένει το 8χρονο κοριτσάκι που σώθηκε χάρις στην αυτοθυσία της 85χρονης που έκανε ασπίδα το κορμί της για να την προστατεύσει.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο tempo24, ζητά απαντήσεις για το τραγικό τροχαίο, λέγοντας πως θα περίμενε να δείξει έστω μια στιγμή ανθρωπιάς ο οδηγός της μηχανής και να ζητήσει να μάθει για την κατάσταση της κόρης του, που έχει καταγματα και μωλωπές.

“Ούτε ένα συγνώμη δεν κατάφερε να ψελίσει για το κακό που έκανε”, σημείωσε ο πατέρας της 8χρονης, σημειώνοντας πως αυτό που περιμένει είναι η προφυλάκιση του 46χρονου