Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε 15χρονη - Τη χτύπησε στο κεφάλι - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από περιστατικό επίθεσης σε ανήλικη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, κατά την έξοδό του από χώρο μουσικής εκδήλωσης στην Πάτρα, ο 17χρονος πλησίασε μια 15χρονη και τη χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της ελαφρά σωματική βλάβη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.