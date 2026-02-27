Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες που ξυλοκόπησαν και έστειλαν στο νοσοκομείο μαθήτρια κατά τη διάρκεια εκδρομής - Real.gr

Στην σύλληψη δύο κοριτσιών και των γονέων τους για τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου, προχώρησε χθες η Ασφάλεια Πάτρας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε προχθές στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου βρισκόταν σχολική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και 17 ετών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ύστερα από πτώση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Από την πρώτη στιγμή που οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν, ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο μαθήτριες και προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.