Πάτρα: Τέσσερα περιστατικά ξυλοδαρμών και bullying μεταξύ νεαρών μέσα σε 10 ημέρες - Real.gr

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργούν τα συνεχόμενα κρούσματα ανήλικης παραβατικότητας, στην Πάτρα.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου, έχουν σημειωθεί 4 περιστατικά, ακραίων καταστάσεων, με θύματα να χρειάζονται νοσηλεία και με πρωταγωνιστές ακόμη και μαθήτριες 13 ετών!

Οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τον περιορισμό της ανήλικης παραβατικότητας και οι περιπολίες ενστόλων έξω από σχολικά συγκροτήματα, ή και σε νεολαιΐστικά στέκια είναι συνεχείς. Όπως επίσης και οι έλεγχοι σε καταστήματα για την διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Οι καταγγελίες που φθάνουν στο tempo24, αλλά και στις αρχές για την παραβατική συμπεριφορά μαθητών, αλλά κυρίως για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, είναι πολλές.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από ανάλογες καταγγελίες αστυνομικοί έκαναν “ντου” στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου, τα ξημερώματα του Σαββάτου και συνέλαβαν ιδιοκτήτες καταστημάτων καθώς διαπιστώθηκε πως 14χρονοι και 15χρονοι ήσαν με ένα ποτό στο χέρι.

Ακραίες καταστάσεις

Τα δύο πάντως πρόσφατα περιστατικά με τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου, που χρειάστηκε να εγχειριστεί και να νοσηλευτεί μετά τα βάναυσα χτυπήματα που του κατάφερε η ομάδα των τριών συνομηλίκων του. Όπως και αυτό με τα τέσσερα ανήλικα κορίτσια που συνελήφθησαν για υπόθεση σχολικού εκφοβισμού σε βάρος μίας 13χρονης, καθώς οι ανήλικες, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, την περασμένη Δευτέρα (15.09.25) την προσέγγισαν μπροστά σε Γυμνάσιο και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, απειλώντας της και εξυβρίζοντάς την, έχουν σοκάρει την τοπική κοινωνία.